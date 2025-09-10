お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・04）で、第3子が誕生時に救急搬送されていたことを明かした。先月30日に、自身のインスタグラムを通じて第3子の誕生を発表していたジュニア。番組では「いやもうホンマに、今やからしゃべれるんですよ、もう大変で」と切り出し、出生時のエピソードを披露した。当初は「3人目やし、いうたって奥さんも慣れたもんで、みた