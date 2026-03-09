この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「知らないとずっと損する！成績が伸びない原因と改善方法3つのステップ」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏が、子どもの成績が伸び悩む原因を3つのフェーズに分類し、それぞれの段階に応じた具体的な解決策を提案している。



動画内で高松氏はは、子どもの成績が上がらない原因について、親の声掛けや子ども自身に問題があるのではなく、「タイミングが悪い」ことがほとんどだと指摘する。その上で、子どもがどの段階でつまずいているかを見極めるための「3つのフェーズ」を提示した。



第1のフェーズは「自主的に勉強ができない」段階。このフェーズでは、親が一緒に勉強する姿勢を見せることが有効だという。ただし、答えを直接教えるのではなく、「一緒に教科書を見てみよう」などと促し、子どもが自ら調べる経験を積ませることが重要だとした。また、勉強に限らず子どもが自主的に取り組めることを見つけ、成功体験を積ませることも一つの手だという。



第2のフェーズは、自主的に勉強はするものの「テストの成績が上げられない」段階。ここでは、勉強を「ゲームみたいな感覚でやること」を提案。ハイスコアを目指すように、「どうすれば高得点が取れるのか」「このミスをどうやったらなくせるんだろう」といった戦略的な視点を親子で言語化し、共有することが効果的だと語る。



最後の第3フェーズは、定期試験はできても実力テストの点数が取れない「受験を意識できていない」段階。この原因は、目の前のテストが終わると内容を忘れてしまう短期的な学習にあると分析。解決策として、「この問題、9ヶ月後の本番で出たらちゃんと解けますか」といった声掛けで、常に受験本番というゴールを意識させることが不可欠だと述べた。



成績が伸び悩む原因は一つではなく、子どもの状況によって様々だ。どのフェーズにいるのかを正しく見極め、適切なタイミングでサポートすることが、確実な成績アップへの鍵となるのかもしれない。