Snow Man佐久間大介＆小沢仁志が『しゃべくり007』に登場！東京・葛西＆新宿で育った幼少期アルバムを大公開

3月9日21時に日本テレビ系で放送の『しゃべくり007』にSnow Man佐久間大介と小沢仁志が登場し、幼少期トークを繰り広げる。

■佐久間の家族も緊急参戦！ 何も知らされていない佐久間は突然の登場に「マジで!?」と大混乱！

東京都江戸川区葛西出身の佐久間と、新宿区百人町出身の小沢という意外なコンビが『しゃべくり007』に登場。

葛西で生まれ育った佐久間は、幼少期に家族で通ったレストランや友人たちと遊んだ葛西臨海公園での思い出を家族の証言とともに振り返る。そして新宿の百人町で生まれた小沢は、映画「ALWAYS 三丁目の夕日」さながらの古き良き昭和の新宿を当時の映像を交えながら語る。

今では、Snow Manの“元気印”として活躍する佐久間だが、幼少期は内気で内向的な少年だったという。そんな子供時代のエピソードを語るために佐久間の母・兄・弟の3人が緊急参戦。まったく知らされてなかった佐久間は「マジで!?」と大混乱する一幕も。

母親からは「目立つのも嫌いで、人の目を見て話せないんですよ」との証言が。しかし、そんな佐久間少年は、ダンス教室に通いはじめてから徐々に性格がポジティブに変わっていったという…。

スタジオには、そんな佐久間少年を知るダンス教室の恩師も登場。事務所入所のきっかけにもなった恩師との再会では、佐久間の優しい人柄を表すようなエピソードが語られる。

また、小沢が出演している任侠シリーズで話題の『日本統一』から大物俳優軍団も登場し、スタジオの空気が一変！小沢をよく知る俳優たちが明かす小沢のプライベートでの言動に、小沢は思わずタジタジに!?

さらに話題のSnow Man新曲「オドロウゼ！」しゃべくりSPダンスも披露される『しゃべくり007』は3月9日21時より放送だ。

