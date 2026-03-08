オーストラリア戦の先発メンバーが発表された

■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）に臨む。午後5時30分過ぎにスタメンが発表され、大谷翔平投手（ドジャース）は「1番・指名打者」で先発する。

2連勝中の侍ジャパンは、先に行われた韓国-チャイニーズ・タイペイ戦の結果に伴い準々決勝進出が早くも決まった。1位・2位が懸かったオーストラリア戦では、ここまで2試合連発中の大谷が引き続きリードオフを務める。開幕から3試合連続アーチとなれば、大会史上初となる。

この日は上位打線を入れ替えた。大谷の後ろを打っていた近藤健介外野手（ソフトバンク）が2番から3番に変更。2試合で9打席ノーヒットだった。代わって鈴木誠也外野手が3番から2番へ。前日の韓国戦では2打席連発を放つなど絶好調を維持している。

菅野智之投手（ロッキーズ）が先発マウンドに上がる。2日のオリックスとの強化試合（京セラドーム）では2回を投げて無安打無失点。2024年まで所属した巨人の本拠地でチームを3連勝へ導けるか。

2023年大会で初の1次ラウンドを突破したオーストラリアは、ここまでの1次ラウンドで2連勝中だ。2024年のMLBドラフトで全体1位指名を受けたトラビス・バザーナ内野手（ガーディアンズ）が1番打者に。侍ジャパンとの全勝対決に臨む。（Full-Count編集部）