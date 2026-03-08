2000年7月から9月まで放送されていたドラマ「フードファイト」（日本テレビ系）が、3月6日からHuluで先行配信され、大きな話題となっている。

主演の草磲剛が演じるのは、孤児院出身で、闇の大食いバトルゲーム「フードファイト」に挑むファイター。勝利して得た高額の賞金を育った孤児院に匿名で寄付するという設定で、毎話、大食いの強敵と死闘を繰り広げる特異なストーリーが話題となり、連続ドラマ版の平均視聴率は17.2％、最高視聴率は21.5％を記録した。

さらに2001年4月と9月にはスペシャル版も放送された人気作だった。

一方で本作はVHSやDVDとしてパッケージ化されず、2002年以降は再放送やネット配信もなかった「封印作品」。人気作だったにもかかわらずお蔵入り状態となっていたのには、2002年に起きたある事故が関係しているとされている。

事故は、2002年に愛知県の中学校で発生した中学生の窒息事故。給食の時間にテレビをまねて早食い競争をしていた男子生徒がパンを喉に詰まらせて死亡したというもの。本作だけでなく、早食いや大食い番組も一時、放送を取りやめとなった。

すでに事故から24年が経過。「早食い番組」こそ現在も放送されていないものの、たとえばテレビ東京の大食い番組は2005年に復活しており、すでに社会的なハードルも低くなっている。

また、地上波放送に比べて配信は編成や差し替えの自由度が高く、不祥事を起こした出演者への配慮も比較的しやすいと指摘されることが多い。このニュースにネット上からは、「嬉しすぎる…」「懐かしい！」「配信決定なんて感慨深くて泣く」「もう2度と観られないと思ってたので嬉しすぎ」という反響が集まっている。