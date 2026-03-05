東京メトロ、“メタモン”巡りお願い「列車の安全運行の妨げとなるため」半蔵門線を“ジャック”
東京地下鉄（東京メトロ）は4日、公式Xで「メタモン」をテーマにした特別広告についての「お願い」の文を掲載した。
【写真】東京メトロが「お願い」“メタモンだらけ”な半蔵門線駅構内
東京メトロでは、Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』 の発売に合わせ、2日からポケモンに登場する「メタモン」をテーマにした特別広告の掲出した。
メタモンの体の色と半蔵門線の路線カラーの共通性に加え、「メタモン」と「半蔵“モン”」という名称の親和性に着目して半蔵門線として初となる電車を丸ごと貸し切った広告展開を2編成で運行。期間中は、押上駅（スカイツリー前）、半蔵門駅、渋谷駅において、ホームやコンコースなど駅構内のさまざまな場所にメタモンが登場している。
4日の同社の投稿では「東京メトロ半蔵門線押上〈スカイツリー前〉駅、半蔵門駅、渋谷駅で開催している「メタモン」をテーマにした特別広告についてのお願いです」とし、「列車の安全運行の妨げとなるため、ホーム上でのフラッシュ撮影やホームドアへ身を乗り出しての撮影はおやめください」と呼び掛けている。
