人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）が、5月22日放送回より新章『ワンダーボヤージュ』編に突入する。これを記念して最新映像が公開され、新章開幕に向けリコ役・鈴木みのり、ロイ役・寺崎裕香、ドット役・青山吉能、ウルト役・藤原夏海よりコメントが到着した。【画像】新キャラの謎の少女！公開された『ポケモン』新章の場面カット映像では、やりたいことを見失ってい