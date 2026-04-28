28日未明、大阪市浪速区のカードショップに車が突っ込み、何者かがポケモンカードなどを盗む事件が発生しました。 【写真を見る】【未明の蛮行】南海難波駅近くのカードショップに車が突っ込み…2人組がポケモンカードなど盗んで逃走 防犯カメラ映像では、シャッターが閉められた店舗に1台の車がバックで突っ込み、店内に侵入した2人組がショーケースを叩き割り、商品をカバンに入