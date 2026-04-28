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ポケモン30周年のピックアップテーマ「たべる」をイメージしたグッズ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ポケモン30周年の「たべる」をイメージしたグッズが発売される
  • アクリルブロックやA4クリアファイル、ステッカーセットなどがラインナップ
  • 耐熱素材のスクエアプレートやステンレスペットボトルホルダーも展開される
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