WBC公式インスタグラムも公開

今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合（京セラドーム）に5-4で勝利した。カブスの鈴木誠也外野手が豪快な一発後に見せたパフォーマンスが海外でも話題を呼んでいる。

鈴木は、初回2死で迎えた第1打席に左中間へ特大の先制ソロ。ダイヤモンド一周時には話題となっている“お茶点てポーズ”を見せた一方で、手のひらを前にかざして顔の前で振るジェスチャーも披露した。

試合後にも大谷翔平投手が鈴木の前で、同じように手のひらを振る仕草を見せるなど、話題を集めたジェスチャーは、世界最大のプロレス団体WWEのスーパースターで昨年末に引退したジョン・シナ氏が決めセリフと一緒に行っていたポーズを彷彿とさせるものだ。

WBC公式インスタグラムが「ジョン・シナの象徴的なセレブレーションがWBCに届く」として動画で取り上げると、海外ファンの間でも反響を呼んでいる。

「最高の決勝戦になることを祈る」

「最高だな」

「日本はプロレスが好きなのか」

「ブルワーズがやっていたやつか」

「日本が大好きだ」

「素晴らしい。ジョン・シナのエネルギーはとんでもないからな」

前回大会では、ラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）が披露したペッパーミルポーズが、日本が勝ち進むにつれてファンに浸透していった。今回はお茶立てポーズと共に、新ポーズにも注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）