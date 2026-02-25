ラーズ・ヌートバー
ラーズ・ヌートバーは日系アメリカ人二世のプロ野球選手。1997年生まれ、アメリカ出身。
2026年8月8日
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ヌートバー 山本由伸からエールあった「会えるの楽しみ、と」
WBC同志の大谷翔平がトレード直後にメールをくれたと明かし感謝を示した
フルカウント
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ヌートバーがDバックス移籍後初のドジャース戦、佐々木・山本と対戦へ
佐々木朗希と山本由伸の2人と対戦することを「打者として大変な仕事」と語った
スポニチアネックス
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
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移籍決定のヌートバー 同地区となる大谷翔平らとの対戦「楽しみじゃない」
山本由伸からは「おめでとう」とメッセージが届いており、大谷翔平の
スポニチアネックス
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ダイヤモンドバックスはカージナルスからヌートバーをトレードで獲得
カージナルスからマイナー投手2人と後日発表選手との交換トレードでの移籍
日テレNEWS NNN
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ヌートバーがダイヤモンドバックスへ移籍、古巣カージナルスに涙で感謝
スポニチアネックス
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ヌートバーがダイヤモンドバックスへ移籍、現地メディアが報道
トレード期限最終日の7月3日に電撃移籍が決まったとのことで注目を集めている
スポニチアネックス