トヨタ自動車が8日午後、2026年3月期（2025年度）の決算を発表しました。売上高は初めて50兆円を超え、5年連続で過去最高を更新しました。 ハイブリッド車などの販売が堅調 売上高は前年より5.5％多い50兆6849億円、営業利益は21.5％少ない3兆7662億円、純利益は19.2％少ない3兆8480億円でした。 トランプ関税が業績の下押し要因となるなかでも、得意とするハイブリッド車などの堅調な販売に支えられ、高水準の利益