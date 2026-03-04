「子どもが欲しいのは高望みなのでしょうか…」手取り18万円、40代目前の女性の絶望 「不妊治療の費用すら用意できない」

働く意欲はあっても、毎月の手取り額を見ては溜息をつくしかない人たちがいる。投稿を寄せた福岡県の30代女性（年収250万円／手取り18万円）は、間もなく40代という節目を前に、将来への強い不安を吐露している。（文：長田コウ）

「まもなく40代を迎えようというのに手取りが300万もありません。不妊治療をしたいですが、治療費を用意するのも難しいですし、今の手取りのままでは子育てのお金を用意することも難しいです」

手取り14万円「これでも上がった方、前は手取り11万のボーナスなし」

真面目に働いて、普通に子どもを望むことが贅沢になってしまう今の状況では、一体何のために働いているのか分からなくなるのも無理はない。

「子どもが欲しいというのは高望みなのでしょうか…」

と、本音をこぼし投稿を結んでいる。

一方、沖縄県の30代女性（年収200万円／手取り14.1万円）も、自身の給与の低さに納得がいかないようだ。

「これでも上がった方、前は手取り11万のボーナスなし。上がったからといって多いわけではないむしろ少なすぎる」

現在は夫の給料と合算して暮らしているため「やっていける」というが、「これが独り身だと考えると絶対に暮らしていけない」と書いている。

「仕事内容的にももっと給料が多い内容の仕事だ！」

と、適正な対価を求める切実な叫びを書いていた。

