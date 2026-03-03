新しくなった京セラドームに注目

野球日本代表「侍ジャパン」は2日と3日、京セラドームで強化試合を行った。オリックス、阪神との連戦に臨んだ中、注目を集めたのは新しい人工芝だった。美しいグラウンドの姿に「京セラの芝綺麗やん！」「なんか違和感あるな思ったら芝張り替えたんだった」と“発見報告”が相次いでいる。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の強化試合で、ついに真新しいグラウンドがお披露目された。京セラドームの人工芝が更新されるのは2018年以来8年ぶり。2月14日から改修工事が始まり、同球場の公式X（旧ツイッター）が28日に工事の完了を報告していた。

今回採用された人工芝は、2018年と同じミズノ社の「MS Craft baseball turf」だ。グラウンド全体をブラウンで縁取り、マウンドとベース周り以外をグリーンで統一する形となっている。本番を直前に控えた国際試合の舞台として、新たな芝が選手たちを迎え入れる形となった。

劇的な変貌を遂げたドームの様子に「京セラドームの芝張り替えて綺麗になったなー」「綺麗になった京セラの芝生……めっちゃ青々としてて素敵や〜」「すげー変わったな」と、新装された本拠地に注目するコメントが止まらなかった。（Full-Count編集部）