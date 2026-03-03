松本人志はCM出演料を「辞退されました」高須院長が告白 息子の批判に「我慢できないので正直にいいます」
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、1日に放送された美容医療の高須クリニックのCMに出演し、約2年ぶりに地上波テレビに復帰を果たした。さまざまな反響が寄せられるなか、同院の高須克弥・統括院長と、息子で名古屋院院長の高須幹弥氏が松本の起用をめぐって公開バトルを繰り広げた。
【動画】インパクト大！松本人志「高須クリニック」CM出演
【同CMはオリコンニュースYouTubeチャンネルで公開中】
幹弥氏は放送前から、松本を自社のCMに起用することに対して一貫して反対の立場であることをYouTubeで表明。自分には決定権がないものの、患者から預かった大切な資金を広告に投じるのではなく、現場スタッフに還元してほしいと語っていた。
息子からの提言を受けて、父である克弥院長は自身のXで「僕がバラまいているお金は50年間働いて貯まった私財です。僕はスタッフから搾取しません。高須グループの基幹病院である福祉会高須病院の理事長です。僕の報酬は辞退してスタッフの給与にまわしております」と、スタッフに還元していることを主張した。
さらに、2024年11月に幹弥氏が公開した動画「松本人志氏を絶対にテレビCMに起用してはいけない理由を説明します」で、「売上から松本さんのギャラが支払われるなんて、僕が従業員なら耐えられない」という発言の切り抜き投稿に、克弥院長が反応。
「松本人志さんに発言許可をいただいておりませんが、僕が我慢できないので正直にいいます」と前置きしたうえで、「松本人志さんは今回の高須クリニックのギャラを辞退されました」と明かした。
なお、松本が出演する同院のCM第2弾が、次回の日本テレビ『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』で放送されることも明言した。
