5月28日までに、アイドルグループ・Snow Man目黒蓮Instagramを更新。出演するCM撮影でのオフショットを公開したが、その異変に注目が集まった。投稿では、《もうすぐ夏です!!CM見ましたか?》と、現在、目黒が出演しているキリンビール『晴れ風』のCMについて触れた。《先月帰国したときに撮影しました!》と、滞在するカナダから帰国時に撮影したことを明かし、撮影時のオフショットを添えた。「添えられた写真の目黒さんは