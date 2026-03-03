高市早苗と石破茂。2人は水と油に見える。しかし両者は実は似ていると言ったら？ 支持者からは怒号が飛ぶだろうか。

高市早苗氏 ©時事通信社

「孤高」キャラの高市と石破

思い出してほしいのは2人が自民党総裁になった経緯である。旧来の派閥トップや中心人物ではない人物が総裁に選出された。地方票なども重視した結果にも見えた。似た例では過去に小泉純一郎がいたが、石破→高市と2代続けてこのパターンが続いたとなれば、自民党総裁選の構造が変わったとも言えないか。

さらに言えば、高市＆石破が似ているのは「孤高」キャラクターだ。石破氏が首相になる前、「石破さんはなぜ自民党内で嫌われているのですか」と番組で聞いたことがある。石破氏は「うーん、本当のことを言うからかなぁ」と言っていたが、ほかに印象的だったのは「僕はあまり夜は食事会とかには出ないんだよね。早く帰って本を読みたいから」と言っていたことだ。

それでいうと今回、高市首相が自民党衆院議員にカタログギフトを配布した件が話題になった。その理由について議員との食事会が苦手で、その代わりに気持ちを示すためだったと首相は国会で釈明した。

では高市氏は一人で何をしているのか？ 共同通信が1月に就任3カ月の活動分析を載せていた。「首相動静」を分析すると、会食や私用による外出は少なく、議員宿舎や公邸で資料を読み込む“おこもり”を好む行動パターンが浮かぶ、と分析している。

議員たちとの飲み食いをできるだけ避け、石破氏は本を読み、高市氏は政策の勉強をする。これなどは永田町政治に見飽きた有権者からすれば「人付き合いが悪い」どころか、とても良いことに思える。

しかしである。先述したように高市氏にはカタログギフト配布問題が持ち上がった。記憶に新しいが、石破氏も首相時代に商品券を新人議員らに配布していた。飲み食いで親交を深めるという永田町の慣例は気にしないような石破＆高市も、首相になったら「政治とカネ」の悪習には何らかの形でならうしかないのだろうか。だとすれば自民党の体質は変わっていないことになる。人付き合いが苦手らしい2人が商品券とかカタログギフトとか、手っ取り早い感じも妙にリアルなのである。

安倍元首相は「もう、彼女は応援しない」と…

ちなみに今回の話で思い出したいのは二階俊博・元幹事長である。当コラムでは以前に取り上げたが、二階氏をヨイショした本には二階氏の人心掌握術の「秘密」が書かれていた。それは、“二階のGNP”だという。何のことかと思えば、

「義理（G）と人情（N）とプレゼント（P）」

の略だという。これを真面目に紹介していたからたまらないのだが、自民党のプレゼント文化を象徴するものだった。

ただ、ここで気になるのはプレゼント以外の「義理」「人情」である。古臭い言葉にも思えるが、石破＆高市には「会食に出ない」以外での人付き合いについて、果たして問題は無かったのだろうか。

思い出す報道がある。高市氏は安倍晋三氏に重用されてきた。2021年の総裁選で安倍氏は高市氏を支援したが、思ったよりも議員票を伸ばすことができず、高市氏は岸田文雄氏に完敗した。

問題はこの後だ。

《敗れたのは仕方ないとしても、その後、彼女は奔走してくれた仲間をフォローしたり、関係をさらに深めようとはしなかった。そうした彼女の姿勢に対して、安倍氏は、こう口にしたという。「もう、彼女は応援しない」》（週刊文春）

これなどは、食事会を好まない等とは別レベルの問題に思える。「孤高」というとカッコよく聞こえる面もあるが、こうした姿勢が独断専行になる危険性はないだろうか。今回の衆院解散でも相談した相手は最側近の木原稔官房長官くらいだと言われた。

《首相が今後もごく一部の側近とだけで秘密裏に重要な意思決定を行う「宮廷政治」の状況が生み出されれば、首相の決断する方向性に対してネガティブな情報は集まりにくくなり、重大な政策や政局判断を見誤る公算が大きくなってくる。》（朝日新聞デジタル版 2月14日）

「高市首相は国会が苦手なのか、議論がイヤなのか」

今回の選挙の結果、自民党は300議席超という巨大与党となった。となると権力の行使には逆に抑制的な姿勢も求められる。しかし議論やプロセスの軽視と思える姿勢がどんどん出ている。

たとえば社会保障についての「国民会議」が怪しい。首相は国民的議論が必要だとして就任直後に訴えたが、当時は少数与党だった。野党の協力を得ようという姿勢に見えたが、衆院選で大勝した今、「国民会議」は結論を急ぐための装置と化していないか。国民会議ではなくそもそも国会で論議すれば良いと思うのだが、この流れは以前から薄々感じていた「高市首相は国会が苦手なのか、議論がイヤなのか」という疑念にも符合する。

先週末には「首相、武器輸出の国会事前承認を否定」というニュースもあった。防衛装備品輸出ルール緩和を巡り、武器の輸出について国会の事前承認を求められたのに対し、国家安全保障会議の審査を経て政府が主体的に判断する考えを示したのだ。

公式サイトのブログ約1000本が一斉削除された件もそうだ。理由は「ずっと更新できていなかったため」。だが直前に過去の発言が検証されていた。説明に納得できる人はどれほどいるだろう。これらに共通しているのは「議論を広げる」よりも「させない」姿勢である。

人付き合いが悪いと言われた石破氏は熟議を掲げた。結果は怪しかったが、そうした姿勢は見せていた。では高市首相はどうなのか。巨大与党を背に、孤高は独断へと変わらないか。今、けっこう重要な分岐点の気がする。

（プチ鹿島）