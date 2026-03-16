15日、日本保守党の北村晴男衆議院議員（70）が自身のXを更新。一般ユーザーが投稿した、“元首相”がインタビューを受ける動画を引用する形で、こう投稿した。《最低最悪の元首相。彼は鳩山由紀夫元首相を超えるかも知れない。》同動画は、15日に放送されたニュース情報番組『日曜報道 THE PRIME』（フジテレビ系）のものとみられ、アメリカによるイラン攻撃をめぐり、トランプ大統領が求めた艦船の派遣について発言したシーンが