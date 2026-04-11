10日夜、東京・新宿区のホテルのレストランで女性を刃物で刺し殺害しようとしたとして女が現行犯逮捕されました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、住所・職業不詳の自称・小林亜依子容疑者（58）です。警視庁によりますと、小林容疑者は10日午後9時半頃、新宿区のリーガロイヤルホテルの1階のレストランで40代の女性と男性で食事をしていたところ、持ってきたナイフで女性を刺したということです。女性は、顔などに全治2週