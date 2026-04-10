米メディア『CLUTCH POINTS』は9日（日本時間10日）、「シーズン序盤、ドジャースで期待外れの2人」と題し、記事を公開。スタートで苦戦している選手として、佐々木朗希投手とエメット・シーハン投手の名前を挙げ、現状を分析した。 ■2人とも制球力に課題を残す 開幕ローテーションに加わりながら、「期待外れ」と評価された佐々木とシーハン。佐々木はここまで2試合に先発登板し