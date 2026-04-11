4月4日、韓国・ソウルの金浦空港に現れたのは、モデルで女優の「めるる」こと生見愛瑠（ぬくみ・める）だ。マスクに黒キャップという装いながら、そのオーラは隠しきれていなかった。この日、舞台あいさつに登壇するため渡韓した生見は、出待ちのファンに迎えられていた。「空港には5人ほどのファンがいて、プレゼントを渡している女の子もいました。めるるはファンの子と言葉をかわす場面もあり、終始、和やかな雰囲気でした