news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。メキシコの「鉱山が崩落、地下に4人取り残される」についてお伝えします。◇◇◇メキシコ・シナロア州。崩落事故が起きた鉱山の地下300メートルの地点の奧に映るのは、坑内に閉じ込められていた42歳の男性作業員です。腰の辺りまで水に浸かった状態で救助隊に発見され、実に13日ぶりに救助されたのです。メキシコ当局によりますと、男性作業員は地上に運び出されたあと、軍の