男優・しみけんが２１日、Ｘに「飛行機なう」と新規投稿。飛行機の隣の席が前首相であることを驚きをもって明かした。「飛行機なうなんだけど隣の席が石破さんだ！！」とツイート。フォロワーから声をかけてみては？との反応が寄せられ、「ずっと勉強と読書をされてるので声かけられる雰囲気では…」と遠慮していたが、その後、「『応援してます』とだけ伝えました！」と報告。「ニコニコしてお辞儀をしてくださいまし