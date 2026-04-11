◇ナ・リーグカブス0ー2パイレーツ（2026年4月10日リグリー・フィールド）カブスの今永昇太投手（32）が10日（日本時間11日）、本拠地でのパイレーツ戦で今季3度目の先発マウンドに上がり、6回を無安打9奪三振1四球の快投を演じた。だが、球数が100球に達し、打線の援護がないまま0−0の状況で降板。今季初勝利にはつながらず、チームは直後の7回に失点し、零敗を喫した。圧巻の投球だった。初回を三者凡退と上々の立ち