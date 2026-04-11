日韓両政府は、外務・防衛当局の次官級による「２プラス２」の協議を新たに創設し、５月上旬にもソウルで初会合を開く方向で調整に入った。トランプ米政権や中国・北朝鮮への対応、中東情勢を巡る両国の認識を擦り合わせる。日米韓３か国連携の土台となる日韓２国間の安全保障協力の強化を目指す。両政府関係者が明らかにした。高市首相と李在明（イジェミョン）大統領が１月に奈良で会談し、日韓・日米韓の安保協力の重要性で