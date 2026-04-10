ホンダは10日「電動なのにエンジン音がする」新たなEVを5月下旬に発売すると発表しました。ホンダが発表した小型EV「Suoer-ONE（スーパーワン）」は、「ブーストモード」を選ぶと最大出力が上がり、EVでありながらエンジンの音や、ギアチェンジの振動が再現されるなど、運転の楽しさを味わえる工夫が施されています。1回の充電で走れる距離は274?で価格はまだ公表されていません。50代から60代のクルマ好き世代をメインターゲット