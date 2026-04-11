春は入学シーズン。桜を眺めながら校門をくぐり、新たな友と出会う季節だ。それぞれの学校生活ではさまざまなドラマが待っているだろうが、卒業後に芸能界で再会を果たすというドラマに勝るものはない。今回は、高校や専門学校、大学で同級生だった有名人をピックアップ。ドラマチックな関係を紐解いていく。なお、芸能人ご用達の高校で同級生だったというパターンは除外した。もっとも有名なところでは木村拓哉とマツコ・デ