ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』より（C）AbemaTV,Inc.オリコンニュース

真木よう子 前夫との離婚理由を激白「違和感を感じてしまった」後悔も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 真木よう子が9日配信のABEMAの恋愛番組「恋愛病院」に出演した
  • 離婚の理由の一つに、夫婦の役割が逆転していたことに違和感があると言及
  • 当時は「母親として子どもを見たい」という気持ちが強く、葛藤を吐露した
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