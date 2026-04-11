2026年4月10日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は、東京・渋谷区が導入する「ポイ捨てに反則金、ありかなしか」を特集した。渋谷区では路上へのポイ捨てが後を絶たず、特に2024年2月以降、急激にゴミの量が増えて社会問題化している。テイクアウトを行う店などにゴミ箱設置を義務化「渋谷のゴミは口にするものが多い。ジュースの空き缶だとか食べ歩きとかで、そのままポイ捨てされることが多い」ゴミ清掃員としても活動するマシ