自民党は災害時の備蓄用品を体験する展示会を開き、石破前総理らが参加しました。石破前総理が横たわったのは、避難所で使用されるダンボールベッドです。石破前総理：寝心地いいよ。自民党の災害対策特別委員会は、災害時の備蓄用品の展示会を開き、カレー好きで知られる石破氏らが実際に体験しました。石破前総理：これはいいよ。本格派だね。常温でおいしいカレーは初めてだ。政府は、石破前政権の重点政策だった防災庁の設置法