「八角理事長の憩いの場」「取組編成のミスを見つける最後の砦」…国技館の奥で番付表を印刷する”印刷室”の秘密

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

取組編成ミスの「最後の防波堤」

国技館の西の花道の奥には、「印刷室」と呼ばれる一室がある。1日中、取組表などの印刷をしている。戦前から、「島印刷」という業者が担当し続けている。

明治時代、相撲協会は番付表を外注せず独力で刷っていた。同社が技術指導に入ったことで、協会との関係が生まれたという。

毎日の取組表のほか、十両と幕内の取組が決まったらすぐに刷って関係者に渡す「小割」という取組表。関取の勝負結果と決まり手を記した「勝負づけ」。それに、千秋楽の翌日から一般にも販売される全力士の星取を刷った「大相撲勝負星取表」も手がけている。

2代目の島清次郎さんの娘婿河井徹雄さんが継ぎ、数年前に息子の秀孝さんに4代目を譲った。実はここでの作業が取組編成のミスを見つける最後の防波堤になっている。

親方衆の憩いの場

大相撲の取組は、いまも審判の親方衆と行司が手作業で編成している。細長いわら半紙をつなぎ合わせて巻物のような紙を作り、筆で取組を書き込む。同部屋力士との取組はないし、場所中に同じ相手と二度対戦することはない--はずなのだが、年に数番、やらかしてしまうのだという。

島印刷では2000年ごろに1000万円ほどをかけ、同部屋や二度目の対戦を防ぐソフトを開発。ミスを見つけると印刷室から走って行司に知らせている。

印刷室のソファは、親方衆の憩いの場にもなっている。入れ代わり立ち代わり、親方衆が仕事の合間にやって来る。初日はいつも、「協会御挨拶」を終えた八角理事長が、賜杯返還式まで、ここでお茶を飲んでいる。

長く相撲に携わり、ひいき力士もいるが、親方衆が大勢来るので顔にも話題にも出さないようにしているそうだ。

3月は大阪、7月は名古屋、11月は九州での仕事。土地、土地の知り合いも増え、大好きな大相撲のすぐそばに居られるのが幸せだという。

【後編を読む】両国国技館の地下にあるのは“焼き鳥工場”!?…“1場所5万本”生産される焼き鳥が角界で愛されるワケ

