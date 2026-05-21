男性から好意を告げられること自体はウェルカムな女の子でも、告白の状況によっては、トラウマになるほどの最悪な経験となってしまうこともあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性238名に聞いたアンケートを参考に「『正直、この状況じゃ迷惑なんだけど…』と思われてしまう告白９パターン」をご紹介します。【１】「俺はー！○○がー！好きだー！」となぜか本人にではなく海に向かって告白する「なぜ私本人に向