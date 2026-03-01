【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】リングが揺れる！渡邊雄太の豪快『スラムダンク』

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表／FIBAランキング22位）は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表（同56位）と対戦。激闘の末に78ー72で勝利し、グループBの首位をキープ。W杯最終予選出場に王手をかけた。

桶谷大（琉球ゴールデンキングスHC）体制となった新生・アカツキジャパン。2月26日に行われた中国戦は、最大15点のリードがありながらも80ー87と逆転負けを喫した。その結果、グループBの首位はキープしたものの、2勝1敗で韓国と並び、中国とチャイニーズ・タイペイも1勝2敗の大混戦となった。新指揮官の初勝利に期待がかかる今回の韓国戦では、齋藤拓実、渡邊雄太、馬場雄大、西田優大、ジョシュ・ホーキンソンがスターティング5に名を連ねている。

大声援の中で迎えた第1クォーターは、中国戦と同様に渡邊のオープニングダンクが炸裂する。続けてホーキンソンの3ポイントも決まり、さらに残り5分の時点でボーナスに入る。日本のペースかと思われたが、シュートタッチが乱れて得点を重ねられず。15ー16のビハインドで終えた。

続く第2クォーターは、日本が積極的にペイントエリアに侵入していく。しかし韓国の注目選手であるイ・ジョンヒュンに2つの3ポイントを許すなど点差が縮まらず。それでも攻守にわたってホーキンソンが貢献。ショットブロックや、インサイドの2ポイントをしっかり決めていき、西田や金近廉の3ポイントで突き放し、42ー38と逆転して試合を折り返した。

第3クォーターも一進一退の攻防が続く。さらに日本のミスが目立つなど、中国戦と同様に後半の立ち上がりに苦しい時間が続いた。すると桶谷HCは、ここで富樫勇樹と安藤誓哉のダブルガードを送り出す。その富樫の3ポイントを決めるなど粘りを見せたが54ー55と再びリードを許した。

勝負の最終クォーター、ホーキンソンの2ポイントで先にスコアを動かした。しかしここでもターンオーバーが目立ち流れを作れず。それでもタイムアウトから渡邊が2ポイントと3ポイントを決めて沖縄アリーナは大声援。その後も日本がジリジリとリードを広げ、激闘の日韓戦を制した。

日本のトップスコアラーはホーキンソンで、35分7秒のプレータイムで24得点・7リバウンド・2アシスト・1スティール。続いて渡邊は36分46秒のプレータイムで15得点・7リバウンド・3アシスト/2ブロックショットのスタッツを残した。

予選4試合を終えて3勝1敗とした日本は、7月の2試合で中国、韓国とのアウェイ2連戦を戦う。



（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）