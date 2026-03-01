食楽web

銀座にある『FANCL（ファンケル） 銀座スクエア』に直営のレストランがあることをご存知でしょうか？

9階に店を構える『創作料理 FANCL 令和本膳』では、発芽米の魅力を生かした“和のアフタヌーンティー”が楽しめます。

FANCLが20年以上向き合ってきたのが、栄養価とおいしさを兼ね備えた発芽米。その旨みの強さや素材本来の味わいをより多くの人に届けたいという想いから、直営レストランの展開が始まりました。地下1階には、調味料までグルテンフリーにこだわった玄米イタリアンの店舗も併設されています。

中でも注目したいのが、2021年から続く人気メニュー「和のアフタヌーンティー」。広報担当の陣内さんによると、「玄米をおしゃれなティースタイルに取り入れ、無理なくおいしく味わえる工夫を重ねてきた」ということで、期待が膨らみます。

ウェルカムドリンクや、目の前で仕上げるぷるぷるのわらび餅など、ほっとする和の味わいの中に程よいサプライズが散りばめられています。

めらかなクリームのマカロンや、粒感を残したいちごあん入り大福など、一つひとつが印象に残る仕上がり。たくさんのいちごがあしらわれた愛らしいグラスには、フェイクの中に本物のいちごが隠されており、まるでいちご狩りのような遊び心も楽しめます。

さぁ、お待ちかねのプチプチ食感が楽しい発芽米のお寿司には白身魚をオン。苺の酸味との相性もよく、新鮮な驚きがあり、お出汁とともに味わうことで一層引き立ちますよ。

なお、公式サイトから予約すると、アフタヌーンティーのケーキスタンドを3種類から選べる特典も。締めのほうじ茶とともに、ゆったりとしたひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

創作料理 FANCL 令和本膳

住：東京都中央区銀座5-8-16 ファンケル 銀座スクエア 9F

TEL：03-3289-0722

営：11:30～22:00（土日祝21:00）

https://fancl-restaurant.jp/