¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤ËÇ®°¦Éâ¾å¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï¿Íµ¤²Î¼ê¥°¥ì¥¤¥ô¡Ö°¦ÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ß¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê£²£°¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÂÔË¾¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸ÞÎØ½÷²¦¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÈ±·Á¤äÁ°»õ¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬ÇúÁý¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÌö¡¢»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¡¢¥ê¥å¥¦¤ËºÇ°¦¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤Î»äÊª¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¸òºÝ¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬µÞ¾å¾º¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç£²¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤Ï¡¢º£¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÂçÊªÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Èà½÷¤Î»äÀ¸³è¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¤Ï£±·î¤ËÊÆ»ï¡Ö¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤Ç¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç²¿¤«¤òÃÛ¤¯¤Î¤Ï³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£ÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¡×¤ÈÎø¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤ÆÎø¿Í¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡¢¥°¥ì¥¤¥ô¤È¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬¥Ð¥Ã¥°¼Ì¿¿Î®½Ð¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÆ±»ï¤ÏÊóÆ»¡£¡Ö£²¤«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î»äÀ¸³è¤Ë´Ø¤·¤Æ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÎø¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î²Î¼ê¥°¥ì¥¤¥ô¡£Ç®°¦Àâ¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ï£²¿Í¤Î£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Îà¤Ë¤ª¤ï¤»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£²·î£²£µÆü¤Ë¥ê¥å¥¦¤È£²£±ºÐ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥ô¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡££²¿Í¤¬¿ô¿Í¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤«¤éÍ§¿Í´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö£²¿Í¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤«¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢£²¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÆ±»ï¤Ï»ØÅ¦¡£Ç®°¦Àâ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë£²¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¡£
¡¡¤Þ¤º£²£¶Æü¤Ë¥ê¥å¥¦¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ£Õ£Ó£Á¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¸ÞÎØÂåÉ½ÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃã¿§¤Î°¦ÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤ò±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÍâÆü¤Î£²£·Æü¡¢º£ÅÙ¤Ï¥°¥ì¥¤¥ô¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏËµ¤é¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡¢¥ê¥å¥¦¤¬Ä¾Á°¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ãã¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¼Ì¤·Êý¤«¤é¡¢£²¿Í¤¬´ÖÀÜÅª¤Ë¸òºÝ¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Â³½Ð¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤éÆ±»ï¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢£²¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë²á¤´¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¡¢¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£