ポケモンとプロ野球がコラボ「球団がパートナーを選んだ」解釈一致の“相棒”たちにファン歓喜
1996年に発売されたゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』。発売から30周年を迎える今年、『ポケモン30周年、はじまる』と題し、複数の企業や団体とのタイアップ企画が発表された。
【写真】なんとなくわかる…！12球団が選んだパートナーポケモンたち
ポケモン×プロ野球12球団
「2月26日には、ANA（全日本空輸）やプロ野球12球団、JOC（日本オリンピック委員会）とのコラボが発表されました。
ANAとは『ワクワクする旅立ちを、ポケモンたちと』をキーワードに、今年中に特別仕様に塗装した機体を3機導入するとのこと。この3機は、『ポケットモンスター 赤・緑・青』の3色をモチーフにする予定です。
JOCとは、9月から愛知県名古屋市で開催される『アジア競技大会』に先立ち、ポケモンたちが『JOCキッズスポーツアンバサダー』に就任し、スポーツの魅力を発信していくそうです」（スポーツ紙記者、以下同）
今回のコラボの中でも、ネット上で注目を集めたのは、プロ野球12球団との企画だ。
「共同プロジェクト『ポケモンベースボールフェスタ 2026』を立ち上げ、各球団のユニフォームを身にまとったピカチュウが球場にかけつけるそうです。さらに、球団が自ら『パートナーポケモン』を選び、そのポケモンとのコラボグッズも販売。各球団の“色”に合わせたポケモンたちとのオリジナルグッズは、すでに注目を集めています」
各球団が選んだ『パートナーポケモン』は以下の通り。
【パ・リーグ】
・日ハム ロコン（アローラのすがた）
・楽天 ウォーグル
・西武 カエンジシ
・ロッテ キャモメ
・オリックス ケンタロス（パルデアのすがた）
・ソフトバンク ムクホーク
【セ・リーグ】
・阪神 エレキッド
・DeNA マリル
・巨人 ヒバニー
・中日 ネッコアラ
・ヤクルト スバメ
・広島 コイキング
球団カラーやマスコット、チーム名との関連性がうかがえる一方、意外な組み合わせも見られ、ファンの間では考察が盛り上がっている。
《中日“ドラゴンズ”なのにネッコアラ ドアラの存在感デカ過ぎて固定資産税かかりそうだな!（?）》
《阪神はエレキッドね。ヤクルトのスバメやカープのコイキング、激しく同意》
《進化したらサッカーするやついるじゃん》
《ホークス、ムクホークは神すぎる。コラボグッズカモン》
など、ポケモンと野球、それぞれのファンたちが盛り上がっている模様。
「日本プロ野球は、日本職業野球連盟の結成から数えて、今年で90周年を迎えます。野球もポケモンも、老若男女問わず長年ファンから愛され続けているという点では、似たもの同士と言えるかもしれません。今回のコラボがきっかけで、新たなタッチポイントが発生し、相乗効果を生む可能性は高いと思います」（前出・スポーツ紙記者）
球団の“色”が出た『パートナーポケモン』たち。選定理由を想像しながら楽しむことも、今回のコラボの魅力のひとつと言えそうだ。