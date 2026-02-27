1996年に発売されたゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』。発売から30周年を迎える今年、『ポケモン30周年、はじまる』と題し、複数の企業や団体とのタイアップ企画が発表された。

【写真】なんとなくわかる…！12球団が選んだパートナーポケモンたち

ポケモン×プロ野球12球団

「2月26日には、ANA（全日本空輸）やプロ野球12球団、JOC（日本オリンピック委員会）とのコラボが発表されました。

ANAとは『ワクワクする旅立ちを、ポケモンたちと』をキーワードに、今年中に特別仕様に塗装した機体を3機導入するとのこと。この3機は、『ポケットモンスター 赤・緑・青』の3色をモチーフにする予定です。

JOCとは、9月から愛知県名古屋市で開催される『アジア競技大会』に先立ち、ポケモンたちが『JOCキッズスポーツアンバサダー』に就任し、スポーツの魅力を発信していくそうです」（スポーツ紙記者、以下同）

今回のコラボの中でも、ネット上で注目を集めたのは、プロ野球12球団との企画だ。

「共同プロジェクト『ポケモンベースボールフェスタ 2026』を立ち上げ、各球団のユニフォームを身にまとったピカチュウが球場にかけつけるそうです。さらに、球団が自ら『パートナーポケモン』を選び、そのポケモンとのコラボグッズも販売。各球団の“色”に合わせたポケモンたちとのオリジナルグッズは、すでに注目を集めています」

各球団が選んだ『パートナーポケモン』は以下の通り。

【パ・リーグ】

・日ハム ロコン（アローラのすがた）

・楽天 ウォーグル

・西武 カエンジシ

・ロッテ キャモメ

・オリックス ケンタロス（パルデアのすがた）

・ソフトバンク ムクホーク

【セ・リーグ】

・阪神 エレキッド

・DeNA マリル

・巨人 ヒバニー

・中日 ネッコアラ

・ヤクルト スバメ

・広島 コイキング

球団カラーやマスコット、チーム名との関連性がうかがえる一方、意外な組み合わせも見られ、ファンの間では考察が盛り上がっている。

《中日“ドラゴンズ”なのにネッコアラ ドアラの存在感デカ過ぎて固定資産税かかりそうだな!（?）》

《阪神はエレキッドね。ヤクルトのスバメやカープのコイキング、激しく同意》

《進化したらサッカーするやついるじゃん》

《ホークス、ムクホークは神すぎる。コラボグッズカモン》

など、ポケモンと野球、それぞれのファンたちが盛り上がっている模様。

「日本プロ野球は、日本職業野球連盟の結成から数えて、今年で90周年を迎えます。野球もポケモンも、老若男女問わず長年ファンから愛され続けているという点では、似たもの同士と言えるかもしれません。今回のコラボがきっかけで、新たなタッチポイントが発生し、相乗効果を生む可能性は高いと思います」（前出・スポーツ紙記者）

球団の“色”が出た『パートナーポケモン』たち。選定理由を想像しながら楽しむことも、今回のコラボの魅力のひとつと言えそうだ。