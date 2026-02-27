高須幹弥「弱みを握られている人間が圧力を」エプスタイン文書の闇に切り込む「これが現実」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【米司法省】エプスタイン文書公開について私の意見を話します【これで作業終了⁉】」を公開した。動画内で高須氏は、巷で囁かれる陰謀論を否定しつつ、エプスタイン事件の背後にある「弱みを握る構造」について独自の見解を展開した。
動画の冒頭、高須氏は視聴者からの「エプスタインについて話さないのはあちら側の人間だからか」というコメントに言及。「僕はフリーメイソンではありません」と苦笑しつつ、これまで触れなかった理由を説明した。その上で、米国社会を揺るがしているエプスタイン文書（ファイル）の問題について詳細な解説を始めた。
高須氏はまず、ネット上で拡散されている「アドレノクロム」などの若返り薬や悪魔崇拝といった説について、「ほぼ嘘だ」と一蹴した。その一方で、エプスタイン島で行われていたとされる未成年を含む乱交パーティーや性的虐待については「事実だと思う」と明言。エプスタイン氏の役割を「アテンダー」と定義し、島や邸宅に隠しカメラを設置して有力者の性行為を盗撮し、「弱みを握って恐喝していた」との見方を示した。
さらに議論はトランプ大統領にも及んだ。高須氏は、トランプ氏がかつて文書公開を公約に掲げながら実現していない点に注目。支持者が信じる「光の戦士」というイメージに対し、「トランプも無関係ではない」と冷徹な分析を加えた。公開されない理由について、「民主党だけでなく共和党やトランプ自身も含め、様々な所から弱みを握られている人間が圧力をかけている」と推測。エプスタイン氏の不自然な自殺や異例の司法取引にも触れ、事件の闇の深さを強調した。
最後は、主要人物たちが関与を否定し続ける現状を踏まえ、「結局、文書の全容が公開されることはないだろう」と結論づけた。高須氏は、この事件が単なるスキャンダルではなく、権力構造そのものに関わる根深い問題であると視聴者に問いかけ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。