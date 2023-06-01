先ほどからポンドドルの売りが強まっており、１．３５ドル割れを試す動きが出ている。特段の悪材料までは見当たらないが、日本時間０時のＮＹカットを通過した後にドル買いが強まっており、ポンドドルは売りに押されている。一方、ポンド円も売りが強まっており、２１０円台に再び下落している。月末の実需も観測されている中、本日のポンドはＧ１０通貨の中で下落率が最大となっている。



本日は英議会の補欠選挙がマンチェスターで行われている。今回の選挙は５月の地方選挙を前に、スターマー首相率いる労働党が政治的な右派と左派の双方から直面している脅威を浮き彫りにする可能性があるとも見られている。



一旦落ち着いてはいるものの、スターマー首相の去就がなお不透明な中、英中銀の利下げとともに英政治情勢もポンドのリスクとして意識されている。



GBP/USD 1.3520 GBP/JPY 210.92 EUR/GBP 0.8725



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

