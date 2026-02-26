「ザ・キング・オブ・ファイターズ ′98」より「草薙 京」が1/8スケールフィギュアで登場
【草薙 京 THE KING OF FIGHTERS '98 Ver.】 9月 発売予定 価格：22,000円
コトブキヤは、フィギュア「草薙 京 THE KING OF FIGHTERS '98 Ver.」を9月に発売する。価格は22,000円。
本商品は対戦格闘ゲーム「ザ・キング・オブ・ファイターズ '98」より草薙流古武術の伝承者、草薙 京を1/8スケールフィギュア化したもの。
ゲーム内の特徴的な改造学ランに額のバンダナ姿が再現され、自信に溢れた表情も細かく造形されている。炎を操る草薙らしく、掲げた左手には炎のエフェクトパーツが付き、取り外すこともできる。
また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップで予約・購入すると特典として「表情替えパーツ」が付いてくる。
「へへ…燃えたろ…」
大人気ゲーム『ザ・キング・オブ・ファイターズ '98』より草薙流古武術の伝承者、草薙 京のフィギュアが登場！
猛き炎を自在に操る草薙らしい自信に溢れる姿で立体化しました🔥https://t.co/a9HiOfADXq#SNK #KOF pic.twitter.com/VPAK63yCA7
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.