【草薙 京 THE KING OF FIGHTERS '98 Ver.】 9月 発売予定 価格：22,000円

コトブキヤは、フィギュア「草薙 京 THE KING OF FIGHTERS '98 Ver.」を9月に発売する。価格は22,000円。

本商品は対戦格闘ゲーム「ザ・キング・オブ・ファイターズ '98」より草薙流古武術の伝承者、草薙 京を1/8スケールフィギュア化したもの。

ゲーム内の特徴的な改造学ランに額のバンダナ姿が再現され、自信に溢れた表情も細かく造形されている。炎を操る草薙らしく、掲げた左手には炎のエフェクトパーツが付き、取り外すこともできる。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップで予約・購入すると特典として「表情替えパーツ」が付いてくる。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.