『ハンター×ハンター』まさかの『幽白』キャラ登場！？ 最新原稿の封筒にネット衝撃！冨樫義博「絵は残像です」
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が24日、自身のXを更新。原稿の進捗状況を発表すると、封筒の一部から代表作『幽☆遊☆白書』のキャラクターを見ることができる。
【写真】ヤバすぎ！『幽白』飛影チラリ 冨樫先生が投稿した『H×H』最新原稿の封筒
定期的に原稿の進捗状況を明かしているが、今回は「No.420、原稿完成 #絵は残像です」と報告。投稿した写真では、『ジャンプ』の封筒から『幽☆遊☆白書』の登場キャラ・飛影がことらを見つめている。
まさかの飛影にネット上では「窓から飛影覗いてて草」「10話溜まったから再開間近かな？待ちきれない！」「神様ありがとうぅぅう！しかも飛影まで描かれてる」「久しぶりに新作飛影見れて眼福 自分にとって、初めての厨二病を誘発させたキャラ」などと驚きの声があがっている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
