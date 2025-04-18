【ARTFX J 桑原和真 Ver.2】 発売日：3月 参考価格：26,400円 セール価格：17,024円 楽天ブックスは、コトブキヤから発売中の「ARTFX J 桑原和真 Ver.2」を参考価格から35％オフの17,024円で販売している。 本商品は、アニメ「幽☆遊☆白書」に登場する、幽助の良きライバル「桑原和真」のフィギュア。ポージングやディテールを大幅にアップグ