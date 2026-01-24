1月23日（金）深夜に放送された漫画開発系バラエティ『バズマンTV』では、名作マンガの最終回のコマを当てる好評企画「最終回クイズ！いろいろあってラストはこのコマ」が開催。出題されたマンガをめぐって、岩井勇気（ハライチ）が“衝撃を受けたキャラクター”を明かす場面があった。【映像】ハライチ岩井が明かす、『地獄先生ぬ〜べ〜』で衝撃を受けたキャラ今回お題となった名作マンガは、『幽☆遊☆白書』『地獄先生ぬ〜べ〜