27日に『ポケットモンスター』が30周年を迎えることに先駆け、SNSで記念ロゴのアイコンを配布するキャンペーンが開催され、盛り上がりを見せています。

Xのポケモン公式アカウントで行われている今回のキャンペーン。条件を満たした投稿をすると、記念ロゴのアイコンが手に入ります。ロゴの種類は全部で1025種類。これまでに発見された1025匹分のロゴが作られ、1回投稿するごとにランダムで1種類のロゴが手に入ります。

この記念ロゴについてSNSでは「1000匹以上いるんだ」「ロゴが凝っていてすごい」など驚きの声が。

また、キャンペーンに参加した人からは、自身の推しポケモンのロゴが手に入り「うれしい」と喜ぶ声や、逆に「推しが来ない」や「知らないポケモン」など、お目当てのポケモンが当たらずに悔しがる声もあがり、盛り上がりを見せています。

（C）2026 Pokémon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。