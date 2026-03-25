テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボレーションしたイベント「海の生きものたちと一緒にPLUS ULTRA」が、3月24日（火）〜5月7日（木）の期間、神奈川にある横浜・八景島シーパラダイスで開催中だ。【写真】トートバッグやアクスタも！描き下ろしビジュアルのオリジナルグッズも登場■シーパラで『ヒロアカ』の世界を満喫今回「アトフェス」の新企画として開催中の「海の生きものたちと一緒にPLUS ULTRA」は、ス