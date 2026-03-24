バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より「ENTRY GRADE 1/144 νガンダム &フィン・ファンネル[リサーキュレーションカラー/ネオングリーン] ペーパーレス」(3,190円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「ENTRY GRADE 1/144 νガンダム &フィン・ファンネル[リサーキュレーションカラー/ネ