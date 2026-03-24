バンダイスピリッツは3月27日、『機動戦士ガンダムSEED』より「METAL BUILDランチャーストライカー -STORE LIMITED EDITION-」(11,000円)を魂ストア限定で発売する。「METAL BUILD ランチャーストライカー」が「魂ストア限定商品」としてパッケージを変更して登場。メイン武装「アグニ」は、砲身展開ギミックにより砲撃時をイメージした迫力のボリュームに拡大し、肩のコンボウェポンポッドには、クルーズミサイルやビームサーベル