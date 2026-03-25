記事ポイントチェッカー柄の新規デフォルメイラストグッズがハンズ先行で登場全17キャラクターが第1弾・第2弾に分かれた豪華ラインナップ購入特典の特製ステッカーと劇場連動特典の特製ポストカードを用意 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念したフェアが、全国のハンズ・ハンズ ビー・プラグス マーケット計28店舗で開催されます。チェッカー柄ファッションに身を包んだキャラクターたちの新規デフォル