怪我のために日本代表の活動に不参加となったアヤックスDF冨安健洋が、自身のインスタグラム(@tomiyasu.t)を更新し、思いを記した。度重なる負傷に悩まされてきた冨安だったが、26年2月1日のエールディビジ第21節エクセルシオール戦の後半35分から出場し、484日ぶりの実戦復帰。3月14日の第27節スパルタ・ロッテルダム戦で先発出場すると、19日に発表された日本代表に名を連ねて1年9か月ぶりの代表復帰を果たしていた。しか