「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」オリコンニュース

「美味しい謎を解け! キャンペーン」牛角とコラボ

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 牛角が「名探偵コナン」とのタイアップキャンペーンを期間限定で実施する
  • 劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の公開を記念したキャンペーン
  • 江戸川コナンや毛利蘭など、コラボ単品メニューが登場する
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