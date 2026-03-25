『機動戦士ガンダム』ハリウッド実写映画版『GUNDAM（仮称）』に、MCU版『スパイダーマン』シリーズのマイケル・マンドが参加することがわかった。撮影は2026年4月よりオーストラリアで開始されるという。米が伝えた。 役柄は明らかにされていない。マンドは、『ベター・コール・ソウル』のナチョ・バルガ役で高い評価を受けたほか、『オーファン・ブラック』やゲーム『Far Cry 3』の